У Monobank произошел технический сбой: что известно

В частности, нельзя осуществить перевод средств в приложении.
В воскресенье, 3 марта, у Monobank произошел технический сбой. Впрочем, детали пока не известны.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram-канале.
"У нас технический сбой. Чиним. Извините", — лаконично проинформировал он.
Отметим, что войти в мобильное приложение можно. Впрочем, сделать какие-либо операции — например пополнение мобильного или перевод средств — невозможно.
Как сообщалось, ранее была осуществлена мощная DDoS-атака на Monobank общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис.