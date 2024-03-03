У Monobank произошел технический сбой: что известно

В частности, нельзя осуществить перевод средств в приложении.

В воскресенье, 3 марта, у Monobank произошел технический сбой. Впрочем, детали пока не известны.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram-канале.

"У нас технический сбой. Чиним. Извините", — лаконично проинформировал он.

Отметим, что войти в мобильное приложение можно. Впрочем, сделать какие-либо операции — например пополнение мобильного или перевод средств — невозможно.

Как сообщалось, ранее была осуществлена мощная DDoS-атака на Monobank общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис.

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