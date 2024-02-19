У "Приват24" стався збій: які операції не проводились

Клієнти державного "ПриватБанку" 19 лютого скаржилися на збій у системах фінустанов. Зокрема, не працювали операції з переказу коштів з картки на картку у додатку та на сайті онлайн-банкінгу "Приват24". Водночас збої були не у всіх користувачів системи та до 12:30 проблеми вдалося усунути.

Про це повідомив OBOZ.UA із посиланням на пресслужбу банку.

"Був короткочасний збій. Швидко полагодили", – зазначили у пресслужбі. Проблеми у системі тривали менше 30 хвилин.

Як повідомляли клієнти банку, під час збою авторизація у системі відбувалася, як завжди. Однак під час спроби переказати гроші виникала помилка. Деякі операції все ж проводилися, незважаючи на повідомлення про неполадки.

Нагадаємо, застосунок і сайт “ПриватБанк” не працювали вночі 17 лютого. Це пов’язано з регламентними роботами процесингу.

Читайте також: