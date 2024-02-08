Нацбанк готує обмеження для переказів на картку

Національний банк України готує рішення щодо обмеження карткових переказів та переказів готівки через термінали самообслуговування. У такий спосіб планується подолати проблему тіньових платежів, пов’язаних із ухиленням від сплати податків.

Про це повідомила у четвер, 8 лютого, перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на конференції "Фінанси для бізнесу під час війни".

Вона зазначила, що частина бізнесу продовжує використовувати "найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування тощо".

"З урахуванням досвіду, який ми маємо, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемося з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого – все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону", – сказала Рожкова.

Представниця Нацбанку зазначила, що запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб щодо користування власними коштами є дуже чутливою темою, тому уникнула конкретики щодо змін, які можуть бути запроваджені.

“Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору. Мені не хотілося б зараз, доки ми не визначимося остаточно, щось анонсувати, щоб уникнути якихось маніпуляцій", – сказала вона.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, банки зобовʼязані посилити контроль за активними операціями фізичних осіб.

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