Нацбанк готовит ограничения для переводов на карту

Национальный банк Украины готовит решение об ограничении карточных переводов и переводов наличных через терминалы самообслуживания. Таким образом, планируется преодолеть проблему теневых платежей, связанных с уклонением от уплаты налогов.

Об этом сообщила в четверг, 8 февраля, первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на конференции "Финансы для бизнеса во время войны".

Она отметила, что часть бизнеса продолжает использовать "различные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее".

"С учетом имеющегося опыта мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше уже будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой – все -таки снизить возможности манипуляций и обхода закона", — сказала Рожкова.

Представительница Нацбанка отметила, что введение дополнительных ограничений на операции физических лиц по пользованию собственными средствами является очень чувствительной темой, поэтому избежала конкретики относительно изменений, которые могут быть введены.

“Мы этот вопрос прорабатываем со всех точек зрения. Мне бы не хотелось сейчас, пока мы не определимся окончательно, что-то анонсировать, чтобы избежать каких-то манипуляций", – сказала она.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, банки обязаны усилить контроль над активными операциями физических лиц.

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