Налог 18% на переводы с карты на карту: что говорят в Раде

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев опроверг информацию, что в Украине налогооблагают все переводы на счета физических лиц.

Об этом нардеп написал у себя в Telegram.

Гетманцев отметил, что эту ложную информацию о 18%-м налоге за каждое перечисление на счет физического лица распространил "очередной самопровозглашенный сумасшедший эксперт в привычной попытке поиска дешевого хайпа".

"В предновогоднем вакууме экономической информации "новость" понесли. Зная ответ, он еще раз перечитал стратегию. Предполагаемо не нашел.

Но осадок остался. Ну неужели мы настолько инфантильны, что имеем на втором году войны вестись на абсолютных неадекватов и их сознательное или бессознательное (при ее отсутствии) пророссийское ИПСО? Давайте наконец переходить из года кролика в год дракона!", – призвал Даниил Гетманцев. .

Ранее директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин рассказал, что правительство утвердило Национальную стратегию доходов, которая, среди прочего, предусматривает налогообложение переводов с карты на карты по ставке 18%.

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