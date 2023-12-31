"Борнмут" с Забарным уступил "Тоттенхэму" в матче 20-го тура АПЛ (видео)

Команда украинца прервала свою семиматчевую серию без поражений.

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного в гостях потерпел поражение от "Тоттенхэма" в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок в Лондоне завершился со счетом 3:1 .

На 9-й минуте встречи хозяев вывел вперед Папе Матар Сарр. Так что на перерыв "шпоры" ушли при минимальном преимуществе в счете.

В середине второго тайма "Тоттенхэм" развил свой успех – на 72-й минуте отличился Сон Хын Мин.

Вскоре подопечные Ангелоса Постекоглу довели дело до разгрома – на 80-й минуте Ришарлисон отправил третий мяч в ворота "Борнмута".

"Вишни" смогли ответить лишь голом престижа на 84-й минуте, автором которого стал Алекс Скотт.

В компенсированное время Скотт мог оформить дубль, но его гол на 90+11-й минуте был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.

Отметим, что Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и провел на поле весь поединок.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Борнмут"

Будет добавлен в скором времени.

Поражением от "Тоттенхэма" прервалась беспроигрышная серия "вишен", которая продолжалась 7 матчей. Команда Андони Ираолы с 25 очками занимает 12-е место в АПЛ. "Тоттенхэм" (39 баллов) располагается на пятой позиции.

В следующем туре Забарный и Ко 21 января примут "Ливерпуль", а "шпоры" 14 января на выезде сыграют против "Манчестер Юнайтед".

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