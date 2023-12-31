"Борнмут" із Забарним поступився "Тоттенгему" в матчі 20-го туру АПЛ (відео)

Команда українця перервала свою семиматчеву серію без поразок.

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного в гостях зазнав поразки від "Тоттенгема" в рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 3:1 .

На 9-й хвилині зустрічі господарів вивів уперед Папе Матар Сарр. Тож на перерву "шпори" пішли за мінімальної переваги в рахунку.

У середині другого тайму "Тоттенгем" розвинув свій успіх – на 72-й хвилині відзначився Сон Хин Мін.

Невдовзі підопічні Ангелоса Постекоглу довели справу до розгрому – на 80-й хвилині Рішарлісон відправив третій м'яч у ворота "Борнмута".

"Вишні" змогли відповісти лише голом престижу на 84-й хвилині, автором якого став Алекс Скотт.

У компенсований час Скотт міг оформити дубль, але його гол на 90+11-й хвилині було скасовано через офсайд після втручання VAR.

Зазначимо, що Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" і провів на полі увесь поєдинок.

Огляд матчу "Тоттенгем" – "Борнмут"

Буде додано незабаром.

Поразкою від "Тоттенгема" перервалася безпрограшна серія "вишень", яка тривала 7 матчів. Команда Андоні Іраоли з 25 очками посідає 12-те місце в АПЛ. "Тоттенгем" (39 балів) розташовується на п'ятій позиції.

У наступному турі Забарний і Ко 21 січня приймуть "Ліверпуль", а "шпори" 14 січня на виїзді зіграють проти "Манчестер Юнайтед".

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