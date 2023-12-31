Сили спецоперацій підбили підсумки 2023 року, опублікувавши ефектне відео

Результатом запланованих і втілених операцій були десятки одиниць знищеної техніки противника та сотні “утилізованих” окупантів.

Сили спеціальних операцій, підбиваючи підсумки 2023 року, опублікували ефектні кадри, на яких зафіксовані виходи у тил ворога та дії військових спецпризначенців на полі бою.

У ССО ЗСУ наголосили, що вони завжди там, де найскладніше - на Авдіївському, Куп’янському, Бахмутському, Херсонському, Запорізькому напрямках.

“У 2023 році ССО провели низку гучних операцій: про деякі ви чули, деякі становлять таємницю. Це лише невелика частина бойової роботи. Більшість наших здобутків не в медіа, а на полі бою та в тилу ворога”, - йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

У ССО запевнили, що результатом запланованих і втілених операцій були десятки одиниць знищеної техніки противника та сотні “утилізованих” окупантів.

Окрім того, підрозділи психологічних операцій виконували завдання від деморалізації особового складу російських військ до підтримки українського спротиву на тимчасово окупованих територіях України.

Сили спецоперацій підбили підсумки 2023 року

“Наші воїни нищать окупантів десятий рік поспіль, і ми не зупинимося аж до перемоги. А 2024-й стане ще більш пекельним для ворога!” - пообіцяли військові спецпризначенці.

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський замінив командувача Сил спеціальних операцій: замість генерала Віктора Хоренка призначено полковника Сергія Лупанчука.

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