Силы спецопераций подвели итоги 2023 года, опубликовав эффектное видео

Результатом запланированных и воплощенных операций были десятки единиц уничтоженной техники противника и сотни "утилизированных" оккупантов.

Силы специальных операций, подводя итоги 2023 года, опубликовали эффектные кадры, на которых зафиксированы выходы в тыл врага и действия военных спецназовцев на поле боя.

В ССО ВСУ отметили, что они всегда там, где сложнее всего — на Авдеевском, Купянском, Бахмутском, Херсонском, Запорожском направлениях.

"В 2023 году ССО провели ряд громких операций: о некоторых вы слышали, некоторые составляют тайну. Это лишь маленькая часть боевой работы. Большинство наших достижений не в медиа, а на поле боя и в тылу врага”, — говорится в подписи опубликованных кадров.

В ССО заверили, что результатом планируемых и воплощенных операций были десятки единиц уничтоженной техники противника и сотни "утилизированных" оккупантов.

Кроме того, подразделения психологических операций выполняли задачи от деморализации личного состава российских войск до поддержки украинского сопротивления на временно оккупированных территориях Украины.

Силы спецопераций подвели итоги 2023 года

“Наши воины уничтожают оккупантов десятый год подряд, и мы не остановимся до победы. А 2024-й станет еще более адским для врага!” – пообещали военные спецназовцы.

Напомним, 3 ноября 2023 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заменил командующего Сил специальных операций: вместо генерала Виктора Хоренко назначен полковник Сергей Лупанчук.

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