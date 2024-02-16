В Україні 17 лютого не буде працювати "ПриватБанк": названо причину

17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку будуть тимчасово призупинені операції з картками.

Застосунок та сайт “ПриватБанку” не будуть працювати вночі 17 лютого. Це пов’язано з регламентними роботами процесингу.

Про це повідомили в пресслужбі банку.

Як зазначається, 17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку будуть тимчасово призупинені операції з картками. Не працюватимуть в цей час банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.

“Зазвичай регламентні роботи відбуваються у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Але якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння”, - зазначили в “ПриватБанку”.

Нагадаємо, що українці, схоже, починають звикати до стабільного курсу долара: вже два тижні коливання його вартості на ринку помітні лише фахівцям.