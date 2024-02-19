В "Приват24" произошел сбой: какие операции не проводились

Клиенты государственного "ПриватБанка" 19 февраля жаловались на сбой в системах финучреждения. В частности, не работали операции по переводу средств с карточки на карточку в приложении и на сайте онлайн-банкинга "Приват24". В то же время сбои были не у всех пользователей системы и к 12:30 проблемы удалось устранить.

Об этом сообщил OBOZ.UA со ссылкой на пресс-службу банка.

"Был кратковременный сбой. Быстро починили", — отметили в пресс-службе. Проблемы в системе продолжались менее 30 минут.

Как сообщали клиенты банка, при сбое авторизация в системе происходила, как обычно. Однако при попытке перевести деньги возникала ошибка. Некоторые операции все же производились, несмотря на сообщения о неполадках.

Напомним, приложение и сайт "ПриватБанк" не работали ночью 17 февраля. Это связано с регламентными работами процессинга.

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