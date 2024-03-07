Газ в Украине подешевел: какие цены сейчас

Средняя стоимость газа в Украине снижается уже четвертый месяц.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики Украины.

Фактическая стоимость реализации газа в Украине в феврале 2024 года составила 12 180,30 гривен за тысячу кубометров без НДС, что на 4,4% меньше, чем в январе.

Как свидетельствуют данные ведомства, газ дешевеет четвертый месяц подряд, а в целом цена опустилась почти вдвое по сравнению с 2023 годом. Так, в феврале 2023 года тысяча кубометров газа стоила 20 727,73 гривны.

В прошлом году цена газа в Украине стабильно повышалась только с июня по октябрь.

январь 2023 года — 23 723,43 грн/тыс. кубометров

февраль 2023 — 20 727,73 грн/тыс. кубометров

март 2023 — 18 681 грн/тыс. кубометров

апрель 2023 — 14 382,34 грн/тыс. кубометров

май 2023 — 11 164 грн/тыс. кубометров

июнь 2023 — 10 743 грн/тыс. кубометров

июль 2023 года — 10 833 грн/тыс. кубометров

август 2023 года — 12 500 грн/тыс. кубометров

сентябрь 2023 года — 14 850 грн/тыс. кубометров

октябрь 2023 года — 15 196 грн/тыс. кубометров

ноябрь 2023 года — 14 381 грн/тыс. кубометров

декабрь 2023 года — 13 596 грн/тыс. кубометров

январь 2024 года — 12 758 грн/тыс. кубометров

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины о взимании рентной платы за использование недр.

Напомним:

В Украине за последний год произошло значительное увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Государственная служба статистики сообщила, что в среднем тарифы выросли на 13%.

Особенно резко возросла цена на электроэнергию – тариф для потребителей увеличился на 69,7%, достигнув 2,64 гривны за кВт-ч. Ранее, к июню 2023 года, цены составляли 1,44 гривны за кВт-ч за потребление до 150 кВт-ч в месяц и 1,68 гривны за кВт-ч при большем объеме потребления.

Кроме электроэнергии, подорожали услуги по уборке мусора (на 8,7%), управлению многоквартирными домами (на 2,7%), канализации (на 0,7%) и водоснабжению (на 0,8%).

Ранее стало известно, что в Украине должны повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. В 2024 году украинцы будут платить за газ, горячую воду и тепло по тем же тарифам, которые были и в этом году. Однако после отмены моратория, которая может произойти в 2025 году, повышения цен избежать не удастся.

Читайте также: