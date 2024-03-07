Газ в Україні здешевшав: які ціни наразі

Середня вартість газу в Україні знижується вже четвертий місяць поспіль.

Про це свідчать дані Міністерства економіки України.

Фактична вартість реалізації газу в Україні в лютому 2024 року становила 12 180,30 гривень за одну тисячу кубометрів без ПДВ, що на 4,4% менше, ніж у січні.

Як свідчать дані відомства, газ дешевшає четвертий місяць поспіль, а загалом ціна опустилася майже вдвічі, порівняно з 2023 роком. Так, у лютому 2023 року тисяча кубометрів газу коштувала 20 727, 73 гривні.

Торік ціна газу в Україні стабільно підвищувалася тільки від червня до жовтня:

січень 2023 року — 23 723,43 грн/тис. кубометрів

лютий 2023 — 20 727,73 грн/тис. кубометрів

березень 2023 — 18 681 грн/тис. кубометрів

квітень 2023 — 14 382,34 грн/тис. кубометрів

травень 2023 — 11 164 грн/тис. кубометрів

червень 2023 — 10 743 грн/тис. кубометрів

липень 2023 року — 10 833 грн/тис. кубометрів

серпень 2023 року — 12 500 грн/тис. кубометрів

вересень 2023 року — 14 850 грн/тис. кубометрів

жовтень 2023 року — 15 196 грн/тис. кубометрів

листопад 2023 року — 14 381 грн/тис. кубометрів

грудень 2023 року — 13 596 грн/тис. кубометрів

січень 2024 року — 12 758 грн/тис. кубометрів

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо справляння рентної плати за використання надр.

Нагадаємо:

В Україні за останній рік відбулося значне збільшення вартості житлово-комунальних послуг. Державна служба статистики повідомила, що у середньому тарифи зросли на 13%.

Особливо різко зросла ціна на електроенергію – тариф для споживачів збільшився на 69,7%, досягнувши 2,64 гривні за кВт-год. Раніше, до червня 2023 року, ціни становили 1,44 гривні за кВт-год за споживання до 150 кВт-год на місяць і 1,68 гривні за кВт-год за більшого обсягу споживання.

Крім електроенергії, здорожчали послуги зі збирання сміття (на 8,7%), управління багатоквартирними будинками (на 2,7%), каналізації (на 0,7%) та водопостачання (на 0,8%).

Раніше стало відомо, що в Україні мають підвищити тарифи на газ, опалення і гарячу воду. 2024 року українці платитимуть за газ, гарячу воду і тепло за тими ж тарифами, що були й цьогоріч. Однак після скасування мораторію, яке може відбутись 2025 року, підвищення цін уникнути не вдасться.

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