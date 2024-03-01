Німецькі ракети можуть вдарити по Москві: Шольц зробив ще одну заяву про Taurus

Німецькі далекобійні ракети Taurus при неправильному застосування можуть вразити конкретні цілі у Москві, тому ФРН не наважується передавати їх українським Збройним силам.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив увечері в четвер, 29 лютого, під час громадського форуму в Дрездені, передає видання Berliner Morgenpost.

При цьому він рішуче повторив свою відмову від постачання Taurus, заявивши, що “наразі немає жодних причин” для позитивного рішення.

За його словами, Британія та Франція, які надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow, "подбали про те, аби знати, що і де приземляється".

“Нам потрібно було б брати участь [у бойових діях в Україні], щоб мати змогу це зробити. Я думаю, що це неможливо", - продовжив Шольц.

Тим самим він повторив, що німецькі солдати не будуть залучені до використання зброї Taurus для програмування цілей.

Нагадаємо, у четвер, 22 лютого, Бундестаг Німеччини ухвалив рекомендацію уряду Шольца щодо надання Україні важких озброєнь дальньої дії, зокрема ракет Taurus.

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