Ракети Taurus для України: у Бундестазі готують важливе рішення

Фракція ХДС/ХСС у німецькому парламенті поставить питання про постачання Taurus на поіменне голосування.

Наступного тижня у парламенті Німеччини повторно винесуть на голосування запит України на передавання німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus. З такою ініціативою виступить парламентська фракція ХДС/ХСС, яка перебуває в опозиції до уряду Шольца.

Про це повідомив перший парламентський секретар фракції Торстен Фрай в коментарі Rheinische Post.

"Парламентська фракція ХДС/ХСС поставить питання про постачання Taurus на поіменне голосування в Бундестазі на наступному сесійному тижні. Парламент повинен взяти на себе ініціативу", - сказав він.

В документі німецький уряд закликають "нарешті задовольнити український запит на постачання крилатих ракет Taurus з наявних запасів Бундесверу в максимально можливому обсязі і без зволікань".

Також читайте Шольц видав ще одну відмовку щодо ракет Taurus для України

Кажуть, що багато членів коаліції мають іншу думку, ніж канцлер Шольц, і вважають його рішення не доставляти Taurus Україні фактично неправильним.

У своїй оновленій заявці фракція ХДС/ХСС також закликає навчити українських військових використовувати систему озброєння Taurus і “де необхідно, протидіяти перешкодам для передавання конфіденційної інформації шляхом відповідної співпраці з німецькою збройовою промисловістю”.

Пропозицію хочуть внести до порядку денного засідання, яке відбудеться у четвер, 14 березня.

Як повідомлялося раніше, 22 лютого Бундестаг Німеччини уже ухвалив рекомендацію уряду Шольца щодо надання Україні важких озброєнь дальньої дії, зокрема ракет Taurus. Пропозиція опозиційної фракції ХДС/ХСС, яка також передбачала постачання Taurus KEPD-350 до України, була відхилена.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ракети Taurus при неправильному застосуванні можуть вразити конкретні цілі у Москві, тому ФРН не наважується передавати їх українським Збройним силам.

Читайте також: