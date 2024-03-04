В Одеській області померли двоє дітей: що відомо 

В Одеській області поліція розслідує смерть двох дітей, що сталися 16 та 23 лютого.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, перший випадок трапився 16 лютого у пологовому будинку Одеси. Там жінка народила двійню хлопчиків, але за пів години один з них помер під час реанімаційних заходів. За цим фактом поліція почала провадження за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України.

Ще один випадок стався 23 лютого у Ренійській районній лікарні. Там мати звернулась зі своїм дев'ятирічним сином до сімейного лікаря, який діагностував хлопчику "гостру респіраторну вірусну інфекцію" та відпустив додому.

Вночі, 27 лютого, стан дитини різко погіршився і його забрали спочатку до районної, а потім - до обласної дитячої клінічної лікарні. А вранці, 29 лютого, він помер. Поліцейські відкрили два провадження: за ч. 2 ст. 140 та п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Кривому Розі несподівано помер 14-річний хлопчик. Напередодні дитина повернулася з кабінету стоматолога.

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