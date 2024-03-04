"Денацифікація не до кінця": в Німеччині відреагували на погрози РФ

У Міністерстві закордонних справ Німеччини відреагували на заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової про те, що країна "денацифікована не до кінця". Там зазначили, що не вперше Москва залякує Берлін таким чином.

Про це пише DW.

"Ми не вперше чуємо таке. Ми не піддаємося на подібні залякування. А формулювання російської сторони говорять самі за себе", - наголосив офіційний представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер.

Він назвав слова Захарової "очевидним абсурдом".

Що передувало

В Росії відреагували на перехоплені переговори офіцерів бундесверу. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова наголосила, що "денацифікацію" в Німеччині не завершено.

Злив перемовин німецьких офіцерів - що відомо

Напередодні російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили розмову високопоставлених німецьких офіцерів, де вони обговорюють можливості передавання Україні далекобійних ракет Taurus.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Путін веде "інформаційну війну" проти Німеччини.

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