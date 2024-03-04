"Денацификация не до конца": в Германии отреагировали на угрозы РФ

В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой о том, что страна "денацифицирована до конца". Там отметили, что не первый раз Москва запугивает Берлин таким образом.

Об этом пишет DW.

"Мы не впервые слышим такое. Мы не поддаемся на подобные устрашения. А формулировки российской стороны говорят сами за себя", — подчеркнул официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.

Он назвал слова Захаровой " явным абсурдом".

Что предшествовало

В России отреагировали на перехваченные переговоры офицеров бундесвера. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что "денацификация" в Германии не завершена.

Слив переговоров немецких офицеров – что известно

Накануне российские пропагандистские СМИ обнародовали разговор высокопоставленных немецких офицеров, где они обсуждают возможности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Путин ведет "информационную войну" против Германии.

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