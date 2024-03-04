Потерь рубежей и позиций нет: что происходит на самом горячем участке фронта

За последние два дня еще 5 российских окупантов взято в плен.
В операционной зоне ОСУВ "Таврия", куда входит Авдеевское направление, потерь рубежей, районов и позиций Украины не допущено.
Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в понедельник, 4 марта.
"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Потери рубежей, районов и позиций не допущены", — отметил он.
Тарнавский добавил, что за минувшие сутки противник нанес 25 авиационных и 3 ракетных удара, провел 53 боевых столкновения, совершил 906 обстрелов и 93 удара дронами-камикадзе.
Общие потери противника составили:
- в живой силе – 426 человек (убитыми и ранеными),
- 1 танк,
- 5 боевых бронемашин,
- 3 артиллерийские системы,
- 1 средство ПВО,
- 9 автомобилей,
- 1 единица спецтехники.
"Нейтрализовано или уничтожено 287 БпЛА разных типов. Силы обороны Украины уничтожили еще 4 склада боеприпасов россиян. За последние два дня еще 5 российских оккупантов взяты в плен", — подытожил он.
Напомним, Россия сосредотачивает большую группировку на Лимано-Купянском направлении.
Читайте ведущие новости сегодня:
- Буданов называет его одним из самых боеспособных: чем уникальное спецподразделение ГУР "Кракен"
- Законопроект о мобилизации: как будут наказывать уклонистов, кто получит отсрочку и какие скандальные нормы уберут
- Военный оставил цветы на вокзале, потому что думал, что девушка его бросила: чем закончилась история, затронувшая украинцев