Потерь рубежей и позиций нет: что происходит на самом горячем участке фронта

За последние два дня еще 5 российских окупантов взято в плен.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия", куда входит Авдеевское направление, потерь рубежей, районов и позиций Украины не допущено.

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в понедельник, 4 марта.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Потери рубежей, районов и позиций не допущены", — отметил он.

Тарнавский добавил, что за минувшие сутки противник нанес 25 авиационных и 3 ракетных удара, провел 53 боевых столкновения, совершил 906 обстрелов и 93 удара дронами-камикадзе.

Общие потери противника составили:

в живой силе – 426 человек (убитыми и ранеными),

1 танк,

5 боевых бронемашин,

3 артиллерийские системы,

1 средство ПВО,

9 автомобилей,

1 единица спецтехники.

"Нейтрализовано или уничтожено 287 БпЛА разных типов. Силы обороны Украины уничтожили еще 4 склада боеприпасов россиян. За последние два дня еще 5 российских оккупантов взяты в плен", — подытожил он.

Напомним, Россия сосредотачивает большую группировку на Лимано-Купянском направлении.

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