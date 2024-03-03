Писториус прокомментировал "слив" разговора немецких офицеров

Утверждение Москвы о том, что бундесвер якобы планировал атаку на Крым, министр назвал "сумасшедшей ложью".

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Путин ведет "информационную войну" против Германии. Так он прокомментировал публикацию российских пропагандистов перехваченного телефонного разговора немецких офицеров о вероятной передаче ракет Taurus Украине и ударе по Крымскому мосту.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на заявление министра.

По его словам, это "гибридная атака" России, целью которой является "подорвать решимость". Министр обратил внимание, что на опубликованной записи офицеры обсуждали разные сценарии, но это не означает "зеленого света" для передачи Киеву ракет Taurus. Утверждение Москвы о том, что бундесвер якобы планировал атаку на Крым, он назвал "сумасшедшей ложью".

Борис Писториус призвал не вестись "на уловки Путина" и рассматривать произошедшее в более широком контексте: не случайно Россия обнародовала запись в конце недели, насыщенной критическими с точки зрения Кремля событиями, среди которых — похороны российского оппозиционера Алексея Навального.

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В то же время, министр немедленно поручил провести полное расследование инцидента с целью выяснить полномочия офицеров и корректности выбора средства коммуникации — платформы "WebEx". Первые результаты проверки будут в начале следующей недели.

По его словам, кроме опубликованной записи разговора офицеров Бундесвера, ему неизвестно на данный момент о других истоках информации.

Напомним, российские пропагандисты заявили, что представители немецкого бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. О "перехваченном" разговоре высокопоставленных офицеров немецкой армии заявила пропагандистка Маргарита Симоньян.

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