"Пора начать диалог": Турция призывает Украину и РФ к переговорам

По мнению турецкого министра, обе стороны, то есть Украина и РФ, сейчас достигли предела результатов, которых они могут добиться войной.

Турция считает, что пора для начала переговоров о прекращении огня в Украине и надеется, что они начнутся как можно быстрее.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает Reuters.

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Фидан встретился с главой МИД страны-агрессорки РФ Сергеем Лавровым на полях Антальйского дипломатического форума. Он сообщил журналистам, что обсудил с Лавровым ряд вопросов, в частности, относительно Украины.

"Обе стороны сейчас, кажется, достигли предела результатов, которых они могут добиться военными средствами. Мы считаем, что пора начать диалог о прекращении огня", – сказал Фидан.

Однако турецкий министр уточнил, что переговоры не будут означать признание оккупации со стороны России. По его мнению, вопросы суверенитета и прекращения огня должны обсуждаться по отдельности.

"Гибель и ранение более 500 тысяч человек и полное уничтожение инфраструктуры целой страны – это невыносимая для нас реальность. Это должно как-то прекратиться. Чтобы остановить это, должны произойти определенные дискуссии, и все должны привыкнуть к этому мнению", – подытожил Фидан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности возобновить мирные переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной.

Напомним, 13 февраля в издании Reuters писали, что российский диктатор Владимир Путин через посредников якобы предлагал "заморозить" войну в Украине, но США отклонили это предложение.

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