Мирные переговоры Украины и России в Стамбуле: Эрдоган выступил с предложением

Турецкий президент отметил, что его страна "принципиально поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности "возобновить" мирные переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной.

Об этом он сказал в среду, 28 февраля, в видеообращении к участникам саммита "Украина — Юго-Восточная Европа", которое цитирует TRT Haber.

"Для восстановления мира готовы возобновить процесс переговоров, который ранее состоялся в Стамбуле", — заявил турецкий лидер, отметив поддержку Турцией независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины.

По его словам, Турция прилагает все усилия для защиты прав и интересов крымско-татарского народа. Он выразил готовность внести свой вклад в скорейшее восстановление и реконструкцию Украины.

“Мы вступили в третий год войны и, несмотря на все наши усилия, не достигли достаточного прогресса в установлении мира. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что дипломатия и диалог должны получить шанс закончить войну справедливым и крепким миром”, — сказал Эрдоган.

При этом турецкий президент отметил, что его страна "принципиально поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов".

Напомним, в начале февраля этого года президент РФ Владимир Путин собирался приехать в Реджеп Эрдоган, однако встречу перенесли якобы из-за того, что стороны не смогли прийти к взаимопониманию по ряду важных вопросов.

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