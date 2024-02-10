Огрызко объяснил, почему сорвалась встреча Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин планировал совершить визит к турецкому лидеру Реджепу Эрдогану. Однако встречу перенесли якобы из-за того, что стороны не смогли прийти к пониманию по ряду важных вопросов. Очевидно, именно Эрдоган сегодня дистанцируется от Кремля.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью для OBOZ.UA.

Кремлевский и турецкий режимы имеют определенную основу для диалога.

"При этом нужно учитывать несколько факторов. Основной из них – Турция является членом НАТО. Она связана с Альянсом и, конечно, Эрдогану гораздо выгоднее нажимать на натовскую "педаль" и отпускать российскую. Фактически в определенный промежуток времени он использовал Путина, чтобы достичь своих интересов.В частности, чтобы вновь наладить с американцами несколько забуксовавшее военное сотрудничество после приобретения у той же России комплексов С-400", — прогнозирует эксперт.

Он замечает, несмотря на то, что предлагает Россия, ее продукция на порядок хуже американской. Поэтому турецкий президент сегодня дистанцируется от Кремля. Это банальная восточная политика и торговля, заключающаяся лишь в собственной выгоде.

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"Что касается переноса визита, этот процесс имеет комплекс нюансов. Кажется, по основным вопросам действительно нет согласия. Кроме того, есть недовольство Кремля тем фактом, что Турция сделала за последнее время в отношении России. Эрдоган фактически помог наладить зерновой коридор без участия РФ, и на сегодняшний день поставки украинской продукции на мировой рынок значительно выросли. Больше всего стороны не смогли договориться по газовому вопросу", — считает Огрызко.

Кремлевский диктатор продолжает грезить турецким газовым хабом.

"Это еще в традициях российской дипломатии – в шаге от чего-то взять и отступить, сказав, что мы еще подумаем. Также это еще одно подтверждение того, что Путину все сложнее говорить даже с теми, с кем у него будто есть какие-то отношения", — добавил Огрызко.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин отложил свой визит в Турцию, запланированный на 12 февраля.

Также стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время предстоящего визита.

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