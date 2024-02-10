Огризко пояснив, чому зірвалася зустріч Путіна і Ердогана

Президент РФ Володимир Путін планув здійснити візит до турецького лідера Реджепа Ердогана. Однак зустріч перенесли нібито через те, що сторони не змогли дійти порузуміння з низки важливих питань. Вочевидь саме Ердоган сьогодні дистанціюється від Кремля.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю для OBOZ.UA.

Кремлівський і турецький режими мають певну спільну основу для діалогу.

"При цьому треба враховувати кілька факторів. Основний з них – Туреччина є членом НАТО. Вона пов’язана з Альянсом і, звісно, Ердогану набагато вигідніше натискати на натовську "педаль" і відпускати російську. Фактично у певний проміжок часу він використав Путіна, аби досягти своїх інтересів. Зокрема, аби знову налагодити з американцями військову співпрацю, яка дещо забуксувала, після придбання у тієї ж Росії комплексів С-400", - прогнозує експерт.

Він зауважує, незважаючи на те, що пропонує Росія, її продукція на порядок гірша від американської. Саме тому турецький президент сьогодні дистанціюється від Кремля. Це банальна східна політика і торгівля, яка полягає лише у власній вигоді.

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"Стосовно перенесення візиту, цей процес має комплекс нюансів. Здається, з основних питань таки дійсно немає згоди. Окрім того, є невдоволення Кремля тим фактом, що Туреччина вчинила за останній час щодо Росії. Ердоган фактично допоміг налагодити зерновий коридор без участі РФ, і на сьогодні постачання української продукції на світовий ринок значно зросли. Найбільше сторони не змогли домовитися щодо газового питання", - вважає Огризко.

Кремлівський диктатор продовжує марити турецьким газовим хабом.

"Це ще у традиціях російської дипломатії – за крок до чогось взяти і відступити, сказавши, що ми ще подумаємо. Також це ще одне підтвердження того, що Путіну дедалі складніше говорити навіть із тими, з ким у нього ніби є якісь відносини", - додав Огризко.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відклав свій візит до Туреччини, який був запланований на 12 лютого.

Також стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить новий механізм експорту українського зерна через Чорне море зі своїм російським колегою Володимиром Путіним під час його майбутнього візиту.

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