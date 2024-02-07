Путін скасував свою поїздку до Туреччини: що про це відомо

Російський диктатор Володимир Путін відклав свій візит до Туреччини, який був запланований на 12 лютого.

Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, очільник Кремля Путін відклав свій візит до Туреччини, який був запланований на 12 лютого. Через що саме сталася зміна графіку - не повідомляється, але відомо, що він відбудеться пізніше.

Раніше журналіст турецької газети Hürriyet Ханде Фірат повідомила, що візит президента РФ до Туреччини відкладено на пізніший термін. Водночас рупор Кремля Пєсков начебто не підтвердив зміну планів та заяв, що “ніякі терміни не оголошувалися”. Окремо він додав, що продовжується підготовка до зустрічі.

Нагадаємо, що заява Путіна про необхідність демілітаризації України і "відсування" ЗСУ "від життєво важливих населених пунктів РФ" пов'язана з майбутніми виборами.

Читайте також: