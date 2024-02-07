В Бєлгороді зафіксували кілька потужних вибухів: куди влючили

Після “прильотів” на одному з промислових підприємств виникла пожежа.
В російському Бєлгороді зафіксували кілька “прильотів”. На одному з промислових підприємств виникла пожежа.
Про це пишуть російські телеграм-канали.
Як зазначається, в Бєлгороді було неспокійно. Там зафіксували кілька “прильотів”, після чого на одному з промислових підприємств виникла пожежа.
"Приліт" на вулиці Комунальна в Бєлгороді. За нашою інформацією, ракета влучила в котельню заводу ЗБК-1 і цех металовиробів", - пише російський телеграм-канал.
Крім того, “забавовнило” і на інших вулицях міста. Зокрема, один з боєприпасів вибухнув на території "вітамінного заводу". Уламками пошкодило адміністративну будівлю та автомобілі на вулиці.
"Один з боєприпасів влучив прямо в будівлю заводу", - додає телеграм-канал.
Ще один снаряд влучив у фуру на вулиці Робоча. Водій, начебто, вижив.
Нагадаємо, що місто на Бєлгородщині атакував "безпілотник ЗСУ".
Читайте також: