В Білорусі агенти КДБ почали проводити фільтраційні дії щодо українців

В Білорусі, яка є фактично окупованою Кремлем, місцева КДБ проводить фільтраційні дії стосовно українців.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Як зазначається, за останній місяць почастішали випадки виклику українців на допити. КДБ проводить в українців обшуки.

“Білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів й планують навпаки залучити їх до співпраці. Такі дії вкотре вказують на співучасть мінського режиму у цій війні проти України. Центр національного спротиву закликає місцеве підпілля продовжувати надавати нам інформацію про ситуацію у ворожій країні, адже ми маємо спільного ворога й одну мету щодо його знищення”, - розповіли в ЦНС.

Нагадаємо, що на території Білорусі на сьогодні перебуває не менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнер", яких використовують як інструкторів.

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