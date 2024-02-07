В Білорусі агенти КДБ почали проводити фільтраційні дії щодо українців

Білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів.
В Білорусі, яка є фактично окупованою Кремлем, місцева КДБ проводить фільтраційні дії стосовно українців.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Як зазначається, за останній місяць почастішали випадки виклику українців на допити. КДБ проводить в українців обшуки.
“Білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів й планують навпаки залучити їх до співпраці. Такі дії вкотре вказують на співучасть мінського режиму у цій війні проти України. Центр національного спротиву закликає місцеве підпілля продовжувати надавати нам інформацію про ситуацію у ворожій країні, адже ми маємо спільного ворога й одну мету щодо його знищення”, - розповіли в ЦНС.
Нагадаємо, що на території Білорусі на сьогодні перебуває не менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнер", яких використовують як інструкторів.
Читайте також: