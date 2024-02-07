В Белгороде зафиксировали несколько мощных взрывов: куда попали

После прилетов на одном из промышленных предприятий возник пожар.

В российском Белгороде зафиксировали несколько "прилетов". На одном из промышленных предприятий возник пожар.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Как сообщается, в Белгороде было неспокойно. Там зафиксировали несколько "прилетов", после чего на одном из промышленных предприятий возник пожар.

"Прилет" на улице Коммунальная в Белгороде. По нашей информации, ракета попала в котельную завода ЖБК-1 и цех метизов", — пишет российский телеграмм-канал.

Кроме того, "расцвело" и на других улицах города. В частности, один из боеприпасов взорвался на территории "витаминного завода". Обломками повредило административное здание и автомобили на улице.

"Один из боеприпасов попал прямо в здание завода", – добавляет телеграм-канал.

Еще один снаряд попал в фуру на улице Рабочая. Водитель вроде бы выжил.

Напомним, что город на Белгородщине атаковал "беспилотник ВСУ".

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