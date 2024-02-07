Ferrexpo запустила склад концентрата на Полтавском ГОКе

Горная компания Ferrexpo сообщает об успешном введении в эксплуатацию участка фильтрации и состава концентрата на дробильно-обогатительной фабрике (ДОФ) Полтавского горно-обогатительного комбината (Полтавского ГОКа). Общая стоимость проекта составила более 40 миллионов долларов.

Проект по строительству участка был начат в 2017 году, в тестовом режиме он заработал с конца 2021 года. Окончательно в эксплуатацию оборудование было запущено при полномасштабном вторжении.

Новое здание вмещает необходимое технологическое оборудование для обеспечения работы трех пресс-фильтров. Помещение закрытого склада может вместить до 35 тысяч тонн высококачественного сырья и предназначено для хранения избыточного железорудного концентрата, изготовленного на ДОФ.

В условиях усложненной логистики, вызванной полномасштабным вторжением, этот склад помогает компании регулировать плановые объемы изготовления и поставки продукции международным клиентам Ferrexpo, среди которых ведущие мировые сталелитейные предприятия Европы, Азии и Ближнего Востока.

«Раньше, когда наблюдался избыток производимого концентрата, мы были вынуждены останавливать какую-то из секций фабрики, потому что некуда было девать избыточное сырье. Теперь концентрат в виде пульпы поступает на участок фильтрации и дальше в сухом виде – на склад. Там он находится, пока он не понадобится для отгрузки на сторону или для поддержки работы следующей цепочки производства – цеха производства окатышей», – объясняет Игорь Ведмидь, начальник дробильно-обогатительной фабрики Полтавского ГОКа.

Проект был реализован в рамках стратегической программы развития Ferrexpo, главной целью которой является увеличение производства железорудных окатышей вдвое – до 24 миллионов тонн в год. Этому предшествует реализация ряда проектов по модернизации имеющегося оборудования, строительству дополнительных корпусов и приобретению современных образцов техники.

Справка о ЧАО «Полтавский ГОК»: ЧАО «Полтавский ГОК» является одним из предприятий компании Ferrexpo и входит в число крупнейших мировых производителей высококачественных окатышей. Компания является одним из современных высокотехнологичных предприятий горнодобывающей промышленности и обеспечивает высококачественным сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. Группа имеет широкую клиентскую базу, включающую сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.