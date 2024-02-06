Город на Белгородщине атаковал "беспилотник ВСУ"

Город Губкин в Белгородской области России якобы подвергся атаке "ВСУ с помощью БПЛА".

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .

"В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Различные повреждения обнаружены на территории 4 частных жилищных домовладений: выбиты окна, иссечены кровли, фасады и ограждения. Подоходный обход территории будет продолжен в светлое время суток", — говорится в сообщении.

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Напомним, в России снова "хлопок": в Волгограде горел один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.

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