Місто на Бєлгородщині атакував "безпілотник ЗСУ"

Місто Губкін у Бєлгородській області Росії нібито зазнало атаки "ЗСУ за допомогою БПЛА".

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Внаслідок його падіння з подальшою детонацією постраждалих немає. Різні пошкодження виявлено на території 4 приватних житлових домоволодінь: вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час доби", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у Росії знову "бавовна": у Волгограді горів один із найбільших нафтопереробних заводів.

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