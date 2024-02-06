Астрологічний прогноз на 6 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто нічого робити – будь-які справи сьогоднішнього дня замість користі та прибутку принесуть провал та збитки, ухвалювати важливих рішень не варто з тієї ж причини.

Символ дня: Ковбаня.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: блакитний, бірюзовий, колір морської хвилі.

Щасливе каміння дня: аурипігмент (відлякує вампірів), жадеїт (дарує спокій, внутрішню гармонію та душевну рівновагу), хризопраз (дарує талан, перемоги та владу), корал (захищає у дорозі – особливо під час подорожі водними видами транспорту).

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, які можуть мати таку багату і різноманітну симптоматику, що діагноз вдасться поставити не одразу.

Харчування дня: можна голодувати і постувати, але якщо людина не відчуває в собі таких сил, потрібно хоча б харчуватися помірно.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна створювати захисні обереги та любовні талісмани.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть людині про недоліки, які заважають їй рухатися вперед – як у професії, так і в особистому житті.

Табу дня: необхідно бути обережним у всьому.

Цитата дня: "Якщо ти хочеш досягти мети, потрібно щодня хоча б потроху до неї просуватися" (Наполеон Бонапарт).

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