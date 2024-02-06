У Росії керівництво підприємств запровадило побори "для потреб сво"

За інформацією джерел, керівництво курського заводу «Електроагрегат» почало вимагати від робітників підприємства здавати гроші на потреби «сво».

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема, зазначається, що працівники всіх рівнів були повідомлені про необхідність написати заяву щодо утримання із зарплати за січень 2024 року суми середньоденного заробітку «для потреб сво».

Це викликало обурення працівників, почались колективні скарги, але у відповідь керівництво підприємства почало погрожувати, пропонувати звільнятись або йти на війну.

Нагадаємо, влітку з окупованої Донеччини та Запоріжжя російські загарбники вивезли українських підлітків до Пензи для проходження так званих "військово-патріотичних зборів".

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