Росія скликала Радбез ООН через удари США на Близькому Сході

Рада Безпеки ООН на терміновому засіданні, скликаному Росією, обговорила ситуацію на Близькому Сході у зв’язку з ударами США по військових об’єктах проіранських бойовиків у Сирії та Ірані.

Про це пише Укрінформ.

Заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд зазначив, що необхідні й пропорційні дії його країни проти бойовиків були здійснені в рамках реалізації невід'ємного права США на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН.

«Це неприйнятно, і подібні напади не можуть тривати», – сказав він про обстріл американської бази в Йорданії, внаслідок якого загинуло троє військовослужбовців і понад 40 отримали поранення.

За словами Вуда, Штати неодноразово попереджали, зокрема ставили до відома й Раду Безпеки ООН, що «вживатимуть заходів у відповідь на атаки чи загрози атак на громадян США, американський персонал та об'єкти».

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Цілі, по яких США завдають ударів, ретельно відібрані, щоб уникнути жертв серед цивільного населення, пояснив дипломат. Цей відбір ґрунтується «на чітких і неспростовних доказах того, що вони пов'язані з нападами на американський персонал».

Водночас редставник РФ при ООН Василь Небензя заявив про «агресивний характер американської політики на Близькому Сході й повне ігнорування Вашингтоном міжнародного права». При цьому він не згадав про порушення міжнародного права самою Росією, яку відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН визнано агресором в контексті війни проти України.

Нагадаємо, що ніч на 28 січня дислокованих у Йорданії військових США атакували безпілотниками, унаслідок чого загинуло троє американців.

Атака в Йорданії минулих вихідних стала першим смертоносним ударом по військах США з початку війни Ізраїлю та ХАМАС у жовтні.

Сполучені Штати вважають, що безпілотник, який убив трьох солдатів і поранив понад 40 інших людей, був виготовлений Іраном, повідомили Reuters представники США.

Республіканці вимагали від Байдена завдати удару по Ірану у відповідь на цю атаку.

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