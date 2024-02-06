Россия созвала Совбез ООН из-за ударов США на Ближнем Востоке

Штаты неоднократно предупреждали, в частности ставили в известность и Совет Безопасности ООН.

Совет Безопасности ООН на срочном заседании, созванном Россией, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке в связи с ударами США по военным объектам проиранских боевиков в Сирии и Иране.

Об этом пишет Укринформ.

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд отметил, что необходимые и пропорциональные действия его страны против боевиков были совершены в рамках реализации неотъемлемого права США на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

«Это неприемлемо, и подобные нападения не могут продолжаться», – сказал он об обстреле американской базы в Иордании, в результате которого погибли три военнослужащих и более 40 получили ранения.

По словам Вуда, Штаты неоднократно предупреждали, в частности ставили в известность и Совет Безопасности ООН, что «будут принимать ответные меры на атаки или угрозы атак на граждан США, американский персонал и объекты».

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Цели, по которым США наносят удары, тщательно отобраны во избежание жертв среди гражданского населения, пояснил дипломат. Этот отбор основан на «четких и неопровержимых доказательствах того, что они связаны с нападениями на американский персонал».

В то же время, представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об «агрессивном характере американской политики на Ближнем Востоке и полном игнорировании Вашингтоном международного права». При этом он не упомянул о нарушении международного права самой Россией, которая в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН признана агрессором в контексте войны против Украины.

Напомним, что ночь на 28 января дислоцированных в Иордании военных США атаковали беспилотниками, в результате чего погибли трое американцев.

Атака в Иордании в минувшие выходные стала первым смертоносным ударом по войскам США с начала войны Израиля и ХАМАС в октябре.

Соединенные Штаты считают, что беспилотник, убивший трех солдат и ранивших более 40 других людей, был изготовлен Ираном, сообщили Reuters представители США.

Республиканцы требовали от Байдена нанести удар по Ирану в ответ на атаку.

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