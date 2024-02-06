В Сумской области зафиксировано 289 взрывов

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 5 февраля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 51 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 289 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

Белопольская громада: совершены минометные обстрелы (38 взрывов), обстрелы из артиллерии (11 взрывов), гранатометов (107 взрывов) и обстрел FPV дронами (4 взрыва).

Шалыгинская громада: враг бил из минометов (3 взрыва).

Путивльская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.

Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы FPV дроном (2 взрыва) и сброс ВОГ с БпЛА (7 взрывов), минометные обстрелы (20 взрывов) и артобстрел (5 взрывов).

Великописаревская громада: был минометный обстрел (5 взрывов).

Миропольская громада: произошли атака БпЛА сброса ВОГ (1 взрыв), сброс мины с БпЛА (1 взрыв), минометные обстрелы (23 взрыва) и артобстрел (4 взрыва).

Середино-будская громада: совершен минометный обстрел (5 взрывов). В результате обстрела ранены 6 человек.

Юношеская громада: были обстрелы FPV дроном (3 взрыва) и минометный обстрел (3 взрыва) и артобстрел (1 взрыв).

Эсманьская громада: 8 мин сбросил враг на территорию общины.

Хотинская громада: зафиксирован минометный обстрел (22 взрыва).

Ворожбянская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва) и РСЗО (8 взрывов). В результате обстрела погиб 1 гражданский и 2 раненых. По предварительной информации, повреждены пять жилых домов, хозяйственные сооружения, электрические сети, интернет-связь.

Напомним, что российские ДРГ пытаются постоянно прорвать госграницу Украины в приграничных Сумской , Черниговской и Богодуховском районе Харьковской областей.

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