Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні оголошена повітряна тривога у кількох областях

В Україні оголошена повітряна тривога у кількох областях

Не нехтуйте особистою безпекою / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова тривожна ніч для українців.

У ніч проти 6 лютого 2024 року повітряна тривога оголошена на сході України - "почервоніло" кілька областей.

Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів на Харківщині. 

Мовляв, є загроза балістики зі Сходу, а Харківщина опинилася під обстрілом С-300.

"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", - додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Повітряні Сили ЗСУ наразі не підтвердили інформацію про загрозу.

Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх рідних. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація