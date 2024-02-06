В Україні оголошена повітряна тривога у кількох областях

У ніч проти 6 лютого 2024 року повітряна тривога оголошена на сході України - "почервоніло" кілька областей.

Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів на Харківщині.

Мовляв, є загроза балістики зі Сходу, а Харківщина опинилася під обстрілом С-300.

"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", - додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Повітряні Сили ЗСУ наразі не підтвердили інформацію про загрозу.

Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх рідних.

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