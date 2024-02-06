В России руководство предприятий ввело поборы "для нужд сво"

По информации источников, руководство курского завода «Электроагрегат» потребовало от рабочих предприятия сдавать деньги на нужды «сво».

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, отмечается, что работники всех уровней были уведомлены о необходимости написать заявление относительно удержания из зарплаты за январь 2024 суммы среднедневного заработка «для нужд сво».

Это вызвало возмущение работников, начались коллективные жалобы, но в ответ руководство предприятия начало угрожать, предлагать увольняться или идти на войну.

Напомним, летом из оккупированной Донетчины и Запорожья российские захватчики вывезли украинских подростков в Пензу для прохождения так называемых "военно-патриотических собраний".

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