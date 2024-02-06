Астрологический прогноз на 6 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит ничего предпринимать – любые дела сегодняшнего дня вместо пользы и прибыли принесут провал и убытки, принимать важные решения не стоит по той же причине.

Символ дня: омут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, бирюзовый, цвет морской волны.

Счастливые камни дня: аурипигмент (отпугивает вампиров), жадеит (дарит покой, внутреннюю гармонию и душевное равновесие), хризопраз (дарит удачу, побед и власть), коралл (защищает в дороге – особенно во время путешествия водными видами транспорта).

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые могут обладать такой богатой и разнообразий симптоматикой, что диагноз удастся поставить не сразу.

Питание дня: можно голодать и поститься, но, если человек не чувствует в себе таких сил, нужно хотя бы питаться умеренно.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и любовные талисманы.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут человеку о недостатках, которые мешают ему двигаться вперед – как в профессии, так и в личной жизни.

Табу дня: необходимо соблюдать осторожность во всем.

Цитата дня: "Если ты хочешь достичь цели, нужно каждый день хотя бы понемногу к ней продвигаться" (Наполеон Бонапарт).

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