Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 6 февраля

Астрологический прогноз на 6 февраля

Омут - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит ничего предпринимать – любые дела сегодняшнего дня вместо пользы и прибыли принесут провал и убытки, принимать важные решения не стоит по той же причине. 

Символ дня: омут. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: голубой, бирюзовый, цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: аурипигмент (отпугивает вампиров), жадеит (дарит покой, внутреннюю гармонию и душевное равновесие), хризопраз (дарит удачу, побед и власть), коралл (защищает в дороге – особенно во время путешествия водными видами транспорта). 

За какую часть тела отвечает: бедра. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые могут обладать такой богатой и разнообразий симптоматикой, что диагноз удастся поставить не сразу. 

Питание дня: можно голодать и поститься, но, если человек не чувствует в себе таких сил, нужно хотя бы питаться умеренно. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и любовные талисманы. 

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут человеку о недостатках, которые мешают ему двигаться вперед – как в профессии, так и в личной жизни. 

Табу дня: необходимо соблюдать осторожность во всем. 

Цитата дня: "Если ты хочешь достичь цели, нужно каждый день хотя бы понемногу к ней продвигаться" (Наполеон Бонапарт). 

Читайте также: 

Такой высокой цены на картошку не было никогда! Почему растет стоимость?

Такой высокой цены на картошку не было никогда! Почему растет стоимость?

Похожие темы:

Следующая публикация