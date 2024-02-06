Астрологический прогноз на 6 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит ничего предпринимать – любые дела сегодняшнего дня вместо пользы и прибыли принесут провал и убытки, принимать важные решения не стоит по той же причине.
Символ дня: омут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, бирюзовый, цвет морской волны.
Счастливые камни дня: аурипигмент (отпугивает вампиров), жадеит (дарит покой, внутреннюю гармонию и душевное равновесие), хризопраз (дарит удачу, побед и власть), коралл (защищает в дороге – особенно во время путешествия водными видами транспорта).
За какую часть тела отвечает: бедра.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые могут обладать такой богатой и разнообразий симптоматикой, что диагноз удастся поставить не сразу.
Питание дня: можно голодать и поститься, но, если человек не чувствует в себе таких сил, нужно хотя бы питаться умеренно.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и любовные талисманы.
Сны дня: сны нынешней ночи расскажут человеку о недостатках, которые мешают ему двигаться вперед – как в профессии, так и в личной жизни.
Табу дня: необходимо соблюдать осторожность во всем.
Цитата дня: "Если ты хочешь достичь цели, нужно каждый день хотя бы понемногу к ней продвигаться" (Наполеон Бонапарт).
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