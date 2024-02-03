У Путіна змінили риторику про "досягнення" РФ у війні – ISW

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 2 лютого заявив, що російські війська зберігають "стратегічну ініціативу" вздовж усієї лінії фронту в Україні, що помітно відрізняється від попередньої характеристики Шойгу російських операцій як "активної оборони".

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Шойгу заявив під час телефонної конференції з військовим керівництвом РФ, що російські війська "просуваються та покращують свої позиції вздовж лінії фронту".

Президент Росії Володимир Путін 16 січня заявив, що російські війська "повністю" володіють ініціативою в Україні після невдалого українського контрнаступу.

"Шойгу та Путін постійно применшували локалізовані російські наступальні операції в жовтні та грудні 2023 року, характеризуючи російські операції в Україні як "активну оборону".

Тоді ISW оцінила, що російська влада, можливо, намагалася зменшити очікування щодо здатності російських військових досягти значних успіхів в оперативному плані, зокрема в районі Авдіївки, де російські війська розпочали локалізований наступ у жовтні 2023 року.

"Зміна риторики Путіна та Шойгу свідчить про те, що російська влада, можливо, набуває впевненості в здатності російських військових досягти значних успіхів в оперативному плані. Російська влада також може риторично позувати перед виборами президента Росії в березні 2024 року", - пишуть аналітики ISW.

Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські сили відновили ініціативу на більшій частині фронту, але не захопили ініціативу на полі бою в Херсонській області.

Нагадаємо, окупанти зазнають втрат біля Авдіївки, ЗСУ утримують позиції на Херсонському напрямку.

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