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За добу ЗСУ "відмінусували" ще понад 800 загарбників - Генштаб

За добу ЗСУ "відмінусували" ще понад 800 загарбників - Генштаб

Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат на полі бою.

Росія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила близько 387 940 своїх військових, зокрема понад 800 – за останню добу.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 387 940 (+880) осіб 
  • танків  ‒ 6341 (+10) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 11805 (+13)
  • артилерійських систем – 9300 (+26) 
  • РСЗВ  – 979 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 663 
  • літаків – 332 
  • гелікоптерів – 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15)
  • крилаті ракети ‒ 1847 
  • кораблі /катери ‒ 24 
  • підводні човни  - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12352 (+36) 
  • спеціальна техніка ‒ 1473 (+3)

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.

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