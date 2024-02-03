За добу ЗСУ "відмінусували" ще понад 800 загарбників - Генштаб

Росія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила близько 387 940 своїх військових, зокрема понад 800 – за останню добу.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 387 940 (+880) осіб

танків ‒ 6341 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 11805 (+13)

артилерійських систем – 9300 (+26)

РСЗВ – 979 (+1)

засоби ППО ‒ 663

літаків – 332

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15)

крилаті ракети ‒ 1847

кораблі /катери ‒ 24

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 12352 (+36)

спеціальна техніка ‒ 1473 (+3)

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.

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