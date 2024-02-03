За добу ЗСУ "відмінусували" ще понад 800 загарбників - Генштаб

Окупанти зазнають втрат на полі бою.
Росія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила близько 387 940 своїх військових, зокрема понад 800 – за останню добу.
Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 387 940 (+880) осіб
- танків ‒ 6341 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 11805 (+13)
- артилерійських систем – 9300 (+26)
- РСЗВ – 979 (+1)
- засоби ППО ‒ 663
- літаків – 332
- гелікоптерів – 324
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15)
- крилаті ракети ‒ 1847
- кораблі /катери ‒ 24
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12352 (+36)
- спеціальна техніка ‒ 1473 (+3)
Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.
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