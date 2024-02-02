Відомий український телеведучий у прямому ефірі заявив, що йде на фронт

Український телеведучий "Вікон" СТБ та "Фактів" ICTV Орест Дрималовський під час прямого ефіру заявив, що від наступного тижня він йде на фронт.

Ведучий був мобілізований до лав Збройних сил України. Як зазначив Дрималовський, він вже пройшов усі етапи перед мобілізацією та був морально готовим отримати повістку.

"Настав час і мені змінити звичне місце роботи. Цю затишну улюблену студію на військову форму. Вже наступного тижня розпочну свій новий шлях", - сказав в прямому ефірі ведучий.

Орест Дрималовський / Фото: instagram.com/drymalovsky

Він також подякував усім захисникам та захисницям, які виконують завдання у Силах Оборони. Дрималовський наголосив, що вони теж потребують відпочинку і хочуть побути зі своїми рідними:

"Вони теж хочуть побути з родинами, побачити, як їхні діти йдуть в школу, теж хочуть випити каву у затишній кав'ярні й з’їздити на в Карпати покататися на лижах. Не можуть одні жити своє найкраще життя, а інші – за це красиве життя – страждати", - сказав Дрималовський.

Орест Дрималовський / Фото: instagram.com/drymalovsky

Наостанок ведучий закликав ставати до лав ЗСУ, оскільки "іншого шляху до перемоги немає".

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