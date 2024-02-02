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Максим Галкін публічно проігнорував Росію і шокував помолоділим виглядом

Максим Галкін публічно проігнорував Росію і шокував помолоділим виглядом

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен розповів, де наразі перебуває.

Російський гуморист Максим Галкін вже вважає себе повноцінним громадянином Ізраїлю.

Галкін, який підтримує Україну і разом з дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми залишили РФ на початку повномасштабного вторгнення, виїхали до Ізраїлю.

У новому відео в Instagram гуморист розповів, що наразі перебуває у Сіднеї, Австралія, зі своїми концертами. У ролику Галкін помилувався місцевими парками. А говорячи про великі фікуси у парках, сказав, що вони схожі на ті як "у нього в Ізраїлі".

"Нереальні фікуси. Як у нас в Ізраїлі, але тут вони ще більші", - сказав Галкін. Тим самим проігнорувавши Росію і ототожнюючи себе вже з іншою країною.

Максим Галкін показався в Австралії і назвав себе ізраїльтянином

Максим Галкін показався в Австралії і назвав себе ізраїльтянином

Те, що Галкін тепер вважає Ізраїль своїм домом викликало хвилю емоцій у його підписників. Одні пораділи за артиста, а в інших росіян почало "підгорати":

  • Як мені сподобалося, що ви сказали як у нас в Ізраїлі
  • Продовжуй любити парки Сіднея, ізраїльтянин. Навіщо ти тільки це росіянам викладаєш?
  • А, власне, навіщо це показувати щодня? Ну поїхав і поїхав, забули

Також підписники сторінки Галкіна зазначили, що він має дуже гарний вигляд і дещо навіть візуально помолодшав:

  • Максиме, ви десь знайшли еліксир молодості? Як?
  • Максиме, ви молодієте! У вас все у зворотний бік
  • Гаррі Максимович, припиніть пародіювати свого батька

Нагадаємо, що не так давно Максима Галкіна держоргани ОАЕ оштрафували на 100 тис дирхам (понад 1 млн грн), окрім того артисту довічно заборонили в'їзд до Еміратів. Як з'ясувалося, цьому посприяла російська влада, яка таким чином помстилася гумористу за його проукраїнську позицію.

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