Міноборони відсторонило керівника департаменту: про кого йдеться

Тоомаса Нахкура, тимчасово виконуючого обов'язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, відсторонено. Усе через висунуту йому підозру.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як зазначили у відомстві, рішенням міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов'язків.

"Причина відсторонення – оголошення підозри у кримінальному провадженні. Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року", – зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, працівники Служби безпеки 27 січня оголосили підозру п'ятьом особам, які намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень. Йдеться, зокрема, про Олександра Лієва, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Нахкура і керівника "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва.

Читайте також: