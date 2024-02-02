Минобороны отстранило руководителя департамента: о ком идет речь

Тоомас Нахкура, временно исполняющий обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, отстранен. Все из-за выдвинутого ему подозрения.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, решением министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года, по ходатайству заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, временно исполняющего обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Нахкур отстранен от исполнения служебных обязанностей.

"Причина отстранения – объявление подозрения в уголовном производстве. Подозрение Тоомасу Нахкуру было вручено 27 января 2024 года", – отметили в Минобороны.

Напомним, работники Службы безопасности 27 января объявили подозрение пяти лицам, пытавшимся украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен. Речь идет, в частности, об Александре Лиеве, который был руководителем Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, нынешнего руководителя этого департамента Тоомаса Нахкура и руководителя "Львовского арсенала" Юрия Збитнева.

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