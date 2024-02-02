Убийство французских волонтеров в Бериславе: Макрон прокомментировал атаку РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на гибель французских волонтеров в Бериславе Херсонской области. Их русские войска атаковали беспилотником накануне.

Об этом французский лидер написал в Сети Х.

Действия оккупационных российских войск он назвал "трусливым и недостойным поступком". Он выразил солидарность с волонтерами, что " отданы делу помощи населению".

"Двое французских гуманитарщиков погибли в Украине в результате удара России. Трусливый и недостойный поступок. Я думаю об их раненых близких и товарищах", — подчеркнул он.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Москва должна ответить за свои преступления.

"Русское варварство направлено против гражданского населения в Украине. Двое французских гуманитарщиков поплатились жизнью за свою преданность украинцам. Трое раненых", — сообщил дипломат.

По данным издания Le Monde, погибшие французы являлись членами организации Entraide Protestante Suisse.

Напомним, 1 февраля РФ ударила по Бериславу беспилотниками. В результате атаки оккупантов погибли два гражданина Франции. Еще трое иностранцев и один украинец были ранены.

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