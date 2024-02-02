Вбивство французьких волонтерів у Бериславі: Макрон прокоментував атаку РФ

Макрон засудив убивство громадян своєї країни.
Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на загибель французьких волонтерів у Бериславі Херсонської області. Їх російські війська атакували безпілотником напередодні.
Про це французький лідер написав у Мережі Х.
Дії окупаційних російських військ він назвав "боягузливим та негідним вчинком". Він висловив солідарність з волонтерами, що "віддані справі допомоги населенню".
"Двоє французьких гуманітарників загинули в Україні внаслідок удару Росії. Боягузливий і негідний вчинок. Я думаю про їхніх поранених близьких і товаришів", - наголосив він.
Своєю чергою, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Москва повинна відповісти за свої злочини.
"Російське варварство направлене проти цивільного населення в Україні. Двоє французьких гуманітарників поплатилися життям за свою відданість українцям. Троє поранених", - повідомив дипломат.
За даними видання Le Monde, загиблі французи були членами організації Entraide Protestante Suisse.
Нагадаємо, 1 лютого РФ ударила по Бериславу безпілотниками. Внаслідок атаки окупантів загинули двоє громадян Франції. Ще троє іноземців і один українець були поранені.