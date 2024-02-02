Нові авто та нерухомість: що показали декларації народних обранців

Більшість майна, що декларують депутати, перебуває в оренді або "іншому праві користування".

Від 31 січня сплив термін для подання декларацій державними службовцями за 2021-й та 2022-й роки, зокрема, народними депутатами.

Про це пише ЕП.

Аналіз декларацій посадовців

За 2022 рік народні депутати задекларували 134 нові транспортні засоби, крім 304-х, які вони мали. З них 109 депутатів набули хоча б одне нве авто. Попри це, чверть народних обранців машин не мають або не подали декларацій.

"Про зростання у 2022-2023 роках обсягів продажів в Україні Mercedes, BMW та Lexus, які перевищили навіть довоєнний 2021 рік. Нинішнє дослідження показало, що народні депутати є гарним зрізом суспільства: серед їх пріоритетних марок – Mercedes (19 авто) і Lexus (11 авто)", - йдеться у повідомленні.

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Щодо нерухомості - то у народних депутатів з'явилося 260 нових об’єктів на додачу до майже тисячі набутих до великої війни (квартири, будинки і земельні ділянки). Кжен третій депутат обжився нерухомістю.

"З розрахунку на одного члена фракції найбільша частка нових активів – автомобілів та обʼєктів нерухомості – у народних депутатів з бізнес-групи "Довіра" і владної партії "Слуга народу", - вказано у повідомленні.

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Варто зазначити, що більшість майна, що декларують депутати, перебуває в оренді або "іншому праві користування".

"Зміну способу володіння нерухомістю можна пояснити фактором великої війни: багато українців не ризикують вкладати гроші в "цеглу". Щодо автомобілів це виглядає дивно. Скоріше за все, народні обранці не бажають демонструвати суспільству факт купівлі авто під час війни", - мовиться у повідомленні.

Декларації українських посадовців - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, який і повернув в Україні обов’язок декларувати свої статки усім чиновникам, політикам й так далі, відзвітував і сам.

Раніше ми розповідали, які статки у міського голови Львова, що маєють його дружина та діти.

Крім того, стало відомо, що за чотири місяці перебування на посаді міністра Рустем Умєров заробив майже пів мільйона гривень.

Свою декларацію оприлюднив і начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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