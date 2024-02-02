Суд арештував майно зрадника Царьова: яка загальна сума

Суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова. Загальна сума – майже пів мільярда гривень.

Про це повідомила СБУ.

Йдеться про:

квартиру у центральній частині Дніпра;

земельну ділянку на Київщині;

санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської" в окупованому Криму, де наразі проживає Царьов.

"Блокування активів фігуранта дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна", – наголошують у відомстві.

Що відомо про нерухомість

За даними слідства, після окупації ворогом українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства РФ, тож він регулярно сплачує "податки" до бюджету країни-агресора. Зрадник також уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об'єктів екснардепа. Гроші за такі послуги колишній "регіонал" сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Раніше СБУ кваліфікувала злочинні дії фігуранта за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", – зауважують у відомстві.

Як відомо, Царьов наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності за злочини проти України.

Раніше колишньому екснардепу та зраднику України Олегу Царьову оголосили нову підозру. Цього разу його звинувачують у фінансуванні Росгвардії.

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