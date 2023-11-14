Зраднику Царьову оголосили нову підозру

Колишньому екснардепу та зраднику України Олегу Царьову оголосили нову підозру. Цього разу його звинувачують у фінансуванні Росгвардії.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що йому інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За даними слідства, колишній член забороненої в Україні "Партії регіонів" у 2014 року році виїхав до РФ. На сьогодні він активно співпрацює з військово-політичним керівництвом держави-агресора з метою нанесення шкоди обороноздатності України.

"Наразі слідство здобуло докази фінансування підозрюваним збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим. Екснардеп мав там нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова зареєстрував їх за російським законодавством та найняв військових Росгвардії для забезпечення охоронних заходів", - мовиться у повідомленні.

Фактично підозрюваний фінансує окупаційні війська держави-агресора в українському Криму.

Замах на Царьова: що відомо

Колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова вперше показали після замаху.

За даними ФСБ РФ загрози життю Олега Царьова, на якого було скоєно напад у ніч проти 27 жовтня у Ялті, немає. Там також додали, що його стан здоров'я – задовільний.

Російська сторона одразу ж звинуватила у спробі вбивства Олега Царьова Україну. Проте є інша версія, яку в РФ, звісно, не згадуватимуть: його могли намагатися усунути російські спецслужби.

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